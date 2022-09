Otruba vyhrál královskou etapu závodu Kolem Rumunska

"Hned po startu ujela sedmičlenná skupina, ve které jsme měli Dana Babora. To bylo pro nás dobré, protože jsme nemuseli pracovat na čele pelotonu. Nastoupil jsem hned, jakmile jsme najeli do jediného, ale dlouhého stoupání. Postupně jsem dojel jezdce z úniku, dva se ke mně přidali a takto ve třech jsme společně dojeli až do cíle, kde jsem byl nejrychlejší ve sprintu," uvedl Otruba v tiskové zprávě.