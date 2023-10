Peloton na Giru 2024 čeká i přejezd přes obávané Stelvio

Giro odstartuje 4. května z Venaria Reale a vyvrcholí 26. května v Římě. Po úvodních třech etapách v Piemontu sestoupí peloton do Neapole a poté se přes východní pobřeží Itálie vrátí do Alp a Dolomit.

Týden uzavře 15. etapa s dojezdem do Livigna, po druhém dni volna bude následovat trasa přes Stelvio v nadmořské výšce 2758 m a 17. etapa, která vyvrcholí výjezdem do průsmyku Brocon (1616 m nad mořem) s průměrným stoupáním jedenáct procent. Definitivní rozhodnutí o vítězi Gira před dojezdem do Říma může padnout až ve 20. etapě, v níž peloton musí dvakrát zdolat vrchol Mont Grappa (1775 m).