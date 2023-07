Pogačar v krizi? Nikdy se nevzdává, varuje Vingegaard. Obhájce prvenství na Tour ukázal sílu

Pogačar zůstal sám, zatímco Vingegaardovi stále jel skvělé tempo klíčový domestik Sepp Kuss. „Připravil mi to a já jsem pak zaútočil. Cítil jsem se dobře," líčil pro Eurosport 26letý dánský vrchař. A od hlavního konkurenta se hned vzdálil. „Slabinu jsem na něm neviděl. Soustředil jsem se hlavně na sebe a zkusil jsem to," pokračoval.

Sám vítěz Tour de France z let 2020 a 2021 v rozhovoru nepřipouštěl nějakou krizi. „Nebyl to tak těžký den, ale nebyl jsem tak dobrý jako Jonas. Na chvíli jsem se přestal cítit dobře, ale věřím, že se vrátím do pohody," doufá 24letý Pogačar poté, co ztratil na Vingegaarda přes minutu. Symbolicky jen o pár hodin dříve jeho přítelkyně Urška Žigartová musela odstoupit po pádu ze ženské verze italského Gira.