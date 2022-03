Pogačar znovu vyhrál Tirreno-Adriatico a má letos už sedmý triumf

"Neřekl bych, že jsem neporazitelný, ale zatím to jde dobře. Uvidíme, co dál," řekl Pogačar, který podruhé převzal zlatý trojzubec pro vítěze.

Do čela "Závodu dvou moří" se dostal po vyhrané čtvrté etapě. Další triumf přidal v sobotní královské etapě, po které si vypracoval téměř dvouminutový náskok před Dánem Jonasem Vingegaardem.

Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu cyklistického závodu Tirreno Adriatico a dostal se do vedení v průběžném pořadí.Foto : Fabio Ferrari, ČTK/AP

"Dneska už to bylo klidnější než v předchozích dnech. Etapu jsem si užil, i když jsem nepolevoval v koncentraci až do konce. Nikdy nevíte, co přijde," uvedl Pogačar. Třiadvacetiletý Slovinec ovládl i bodovací soutěž a samozřejmě klasifikaci mladých jezdců.