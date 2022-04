Revoluce. Na Paříž-Roubaix budou jezdci ovládat tlak v pneumatikách přímo z řídítek

KOMENTÁŘ: Šest let stará sparťanská můra ožívá. A vzkaz duševním mrzákům? Je mi vás líto!

Ty šest let staré vzpomínky se musejí vracet snad všem sparťanům. Klub s eskem na prsou tehdy postoupil do finále hokejové extraligy proti Liberci, před jeho startem ale přišel o v té době svého nejproduktivnějšího hráče v play off Daniela Přibyla, jenž si v semifinále proti Plzni vážně poranil pravé koleno. A Sparta o titul usilovala marně. Střih, píše se rok 2022 a Sparta je poprvé od té doby znovu ve finále. A opět se v něm bude muset obejít bez klíčového plejera - David Tomášek nedohrál páté semifinále proti Budějovicím kvůli zranění kotníku a sezona pro něj předčasně skončila.