Rozhodčí si posvítili na lídra Tour de France!

Za chyby se platí! Poznal to i lídr slavné Tour de France, belgický cyklista Wout van Aert. Ten během třetí etapy „Staré dámy" odhodil odpad na nepovoleném místě a od rozhodčích za to schytal trest. Muž jedoucí ve žlutém trikotu pro lídra musí zaplatit 500 švýcarských franků a bude mu také odečteno pětadvacet bodů z žebříčku UCI. V případě opakování provinění by pochopitelně přišel vyšší trest. V případě třetího opakování by pak hrozilo dokonce vyloučení ze závodu.

Foto: Daniel Cole, ČTK/AP Belgičan Wout Van Aert ve žlutém trikotu.Foto : Daniel Cole, ČTK/AP

Článek Z hlediska financí neznamená trest pro hvězdu týmu Jumbo-Visma zásadnější problém. Jen během třetí etapy závodu si vydělala víc peněz. Van Aert se však musí mít na pozoru, aby podobný prohřešek nezopakoval. Podobné porušení pravidel už by ho vyšlo draho a v ohrožení by mohl být i jeho žlutý trikot. Ve hře by totiž byla minutová penalizace. Cyklistika Tour de France 2022: Program, trasa, etapy a výsledky

