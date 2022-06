Sáblíková je nažhavená na kopce a atmosféru L'Etape. Jak to bude s přestupem k cyklistice?

Opravdu jsem nevěděla, co od závodu očekávat, ale pak to jakákoliv moje očekávání předčilo... Měla jsem hrozný strach z balíku cyklistů, ale všichni byli ohleduplní, všechno si ukazovali, což pro mě bylo po deseti minutách hrozně uklidňující, a pak jsem si to mohla naplno užívat. Bylo úžasné, kolik lidí se sešlo u trati. Mohla jsem si navíc projet zatáčky v protisměru, což v tréninku nemůžu. Vše bylo super zorganizované.