Sáblíková vyhrála po diskvalifikaci soupeřky závod L´Etape du Tour de France

Sáblíková, trojnásobná olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa v rychlobruslení, dorazila dnes do cíle v čase 5:20:08 hodiny. Na Rossignolovou ztratila šest minut a 18 sekund. Francouzka se však neradovala dlouho, podle informací agentury Sport Invest, která Sáblíkovou zastupuje, byla diskvalifikována několik desítek minut po dojezdu.

"Jsem hrozně ráda, že jsem to v takovém vedru a s takovým převýšením dojela. Celkově to bylo skvělé," řekla Sáblíková v nahrávce pro média. Na závod se připravovala v Livignu na soustředění. "I doma jsem jezdila na kole třeba šest hodin, ale je to samozřejmě rozdíl, tady jsou třeba třináctikilometrové kopce," dodala šestatřicetiletá Sáblíková, jež dnes vyhrála i vrchařskou prémii a stala se rovněž celkovou vítězkou seriálu L´Etape du Tour de France.