Sbohem legendy. Sagan se rozloučí se silnicí a přesedne na MTB, chce na olympiádu

"Vždycky jsem říkal, že bych chtěl zakončit kariéru na horském kole, protože jsem na něm začínal. Těší mě to, protože dělám něco, co mě opravdu baví," uvedl Sagan, který má smlouvu s druhodivizním francouzským týmem TotalEnergies. V minulosti závodil za elitní stáje Bora-hansgrohe, Tinkoff, Cannondale a Liquigas.

V silničních závodech se podle svých slov objeví i příští rok, ale jen v omezené míře. "Je pro mě důležité trávit čas se svým synem Marlonem a vidět život z různých úhlů, nejen jako cyklista. Nikdy nebylo mým snem závodit nebo být profesionálním jezdcem do 40 nebo 50 let. Myslím, že přišel ten čas. A pokud budu moci zakončit kariéru v Paříži na olympijských hrách, bude to prima," prohlásil světový šampion z let 2015-2017.