Sežehnutý peloton. Ledové koupele, Pidcock skočil do kašny

„Na mě už to bylo trochu moc. Jsem uvařený, stálo mě to veškeré síly," postěžoval si webu Cyclingnews Alexander Kristoff z týmu Intermarché-Wanty-Gobert. „Myslím, že trasa mohla být klidně zkrácena," dodal norský spurtér. „V jiných sportech by se v podobných podmínkách ani nezávodilo. V cyklistice se bohužel poučíme až v momentě, kdy se něco špatného stane. Mohli jsme odstartovat mnohem dřív, ale to zřejmě není prime time," ušklíbl se Bob Jungels z týmu AG2R Citroën.

Vedení závodu s ohledem na vedro povolilo občerstvování v průběhu celé etapy vyjma posledních deseti kilometrů a časový limit pro dosažení cíle byl navýšen na dvacet procent. Ani to ale nepomohlo např. Michaelu Mörkövovi, který ve vedru nestíhal tempo pelotonu a prakticky celou trasu objel sólo. Do cíle v Carcassonnu dorazil s více než hodinovým zpožděním za svým parťákem z týmu QuickStep-AlphaVinyl Jasperem Philipsenem, který ovládl hromadný spurt, a závod pro něj předčasně skončil. „Opouštět takový závod je smutné. Záhy po startu jsem ale musel z pelotonu vystoupit," krčil dánský jezdec posmutněle rameny v cíli.

„Šlo zřejmě o jeden z nejteplejších dnů na Tour v historii. Bylo to šílené, ale dostávali jsme během celého dne studené pití a led a dalo se to přežít," mínil Philipsen bezprostředně po závodě. „Bylo horko, ale jsme uprostřed léta. Tak co můžeme čekat? Já jsem zvyklý z domova, nevadilo mi to," poznamenal s úsměvem Australan Chris Hamilton.

Závodníci bezprostředně po dojezdu vyfasovali chladící vesty, některé týmy připravily přímo u autobusů ledové koupele. Originální způsob ochlazení pak zvolil hrdina z Alpe d'Huez Tom Pidcock. Dvaadvacetiletý britský talent zahlédl proudy vody stříkající v nedaleké kašně a bez váhání do ní skočil. A přestože je koupání ve fontáně zakázané, místní strážci pořádku byli po horkém dni benevolentní...