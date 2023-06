Slovenské hvězdě tečou před Tour nervy. Mrzí mě, že si to vylejvá na ostatních, říká expert

Českého závodníka každopádně překvapila Saganova reakce, protože si myslí, že na pádu neměl vinu nikdo ze soupeřů. „Co jsem viděl, tak Peter Sagan najel do Pavla Bitnera, spíš ho shodil. Nevím, co to tam předvedl," komentuje situaci, kdy si slovenská hvězda šla v cíli vše vyříkat s Bitnerem. „Snad si to všechno Peter vybral teď a vyhne se karambolům na Tour," dodává.

I podle novináře byl Sagan hodně rozladěný, jak závod na mistrovství republiky dopadl. „Pavel Bitner mu ale říkal, že je rovně, co jiného měl dělat. Byl v tom nevinně a tím, kdo si to nepohlídal byl Peter Sagan," tvrdí přesvědčivě. Reakci pak připisuje tomu, že se slovenské hvězdy nedaří tak, jak by chtěla. „Mrzí mě, že si to pak měl potřebu vylejvat na ostatních. Asi to souvisí s tím, že letos čekal větší výsledky a nevyhrává," doplňuje.