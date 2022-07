Slzy dojetí. Stáj Jumbo-Visma opanovala časovku, zaslouženě kraluje i celé Tour

Van Aert vyhrál na letošní Tour už třetí etapu a na kopci čekal na svého parťáka. „Ukazuje to, jak jsme si v týmu blízcí. Velcí kamarádi, skoro jako bratři. Je to výjimečné. Radujeme se z vítězství druhých a jsem šťastný za Wouta," rozplýval se Vingegaard.

Belgičan ho poplácal po zádech a poté schoval obličej do dlaní. Jen o kousek dál Dán ve žlutém trikotu pouštěl slzy dojetí do náruče přítelkyně, která držela i téměř dvouletou dceru Fridu. „Rodina a dcera. Super, že tu holky mohly být. Vítězství tak je ještě sladší," radoval se.

Vingegaard je po loňském druhém místu krůček od největšího triumfu v kariéře, nedělní závěrečný přesun do Paříže už bývá převážně ceremoniální jízdou. „Znamená to hrozně moc. Tour de France je v cyklistice všechno," těžko hledal slova. V letošním ročníku navíc ovládl dvě etapy a zapsal tři druhá místa. „Už od minulého roku jsem věřil, že mám na to vyhrát Tour. A teď se to povedlo. Velká úleva a jsem na sebe hrdý," pokračoval. Vedle žlutého trikotu získal i puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře.