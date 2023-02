Smíšená štafeta skončila na úvod MS cyklokrosařů v Hoogerheide osmá

"Doufali jsme, že bychom mohli být o něco výše. Je to škoda, ale tady jsou prostě všichni silní a je strašně těžké se prosadit i v téhle disciplíně," řekl Boroš v cíli novinářům.

"Je to prostě sport. V týmu nás bylo šest, každému se nějak jelo a nějak se cítil. Určitě na sebe nebudeme koukat nějak vražedně. Přijímáme to tak, jak to je. Myslím, že pro každého z nás je přece jen důležitější ten individuální závod, který každého z nás čeká až během nadcházejícího víkendu," doplnila Zemanová.