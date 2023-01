Na MS cyklokrosařů v Nizozemsku se představí 21 českých reprezentantů

Pozornost bude upřena především na Boroše, jenž si v polovině ledna v Mladé Boleslavi vyjel již šestý domácí titul a stoupající formu naznačil i v generálce na šampionát v závodě Světového poháru ve francouzském Besanconu, kde skončil devátý. "Forma je dobrá, a když se všechno sejde, mohlo by to na první desítku klapnout," uvedl Boroš.

Na umístění mezi nejlepší desítkou budou vedle něho pomýšlet zejména junior Václav Ježek či Kristýna Zemanová, úřadující česká šampionka, která pojede v kategorii do 23 let. "Kdybych tvrdil, že si letos jedeme pro medaile, asi by to bylo trochu troufalé. Ale máme tam v několika kategoriích závodníky, kteří mohou pomýšlet na umístění v top 10, možná i na hraně první pětky," řekl reprezentační kouč Petr Klouček.