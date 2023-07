Tour de France je jako milostný příběh. Teď jsem šťastný, že je konec, přiznal Sagan

Sagan dobře ví, že Tour de France je sportovním svátkem a největším cyklistickým závodem na světě. „Je to nejlepší závod, jaký jsem kdy jel, ale už toho bylo dost. Je konec a život jde dál," vykládal po dojezdu do Paříže. „Letos jsem nebyl tak dobrý, jak jsem chtěl. Ale stejně z toho nemám špatný pocit. Moje hodnocení bude dobré, vždycky je to speciální kvůli fanouškům. Já jsem si dal jako cíl dojet do Paříže a to se povedlo," oddechl si v rozhovoru pro španělský list Marca.