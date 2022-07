TOUR ONLINE: Malebný Carcassonne vábí sprinterská esa

Rozhodně nelze říct, že by peloton čekala vyjížďka rovinatou nížinou, v cestě stojí kromě bezpočtu „brdků" i dvě prémie třetí kategorie. Posledních osmačtyřicet kilometrů ale otevře šanci k nabrání rychlosti do závěrečného finiše a týmy se sprinterskými ambicemi by zde případné uprchlíky měly dostihnout.

„Cesta do Carcassonne je nahoru dolů a to by mohlo svádět k úniku. V tomto případě je ale trasa navržená tak, aby dominovaly týmy se sprinterskými ambicemi. Ty by měly dokázat případné nástupy uhlídat, k překvapení ale samozřejmě dojít může," poznamenal před startem ředitel Tour Christian Prudhomme.