TOUR ONLINE: Peklo na kostkách vrcholí! Drsné pády, Sagan i Roglič na zemi. Žlutý dres změní majitele

◾◾◾◾◾◾ 11 cobbled sectors and 11 chances for the favourites to slip up! Who'll win today in Arenberg?

◾◾◾◾◾◾ 11 secteurs comme autant de pièges pour les favoris du #TDF2022 ! Qui tirera son épingle du jeu ce soir à Arenberg ? pic.twitter.com/koWW2yRzZL