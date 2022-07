TOUR ONLINE: Po horách rovina. Najdou spurtéři síly na hromadný finiš?

V celkovém pořadí Tour už by nemělo dojít k dramatickému zemětřesení a žlutý trikot by měl podle předpokladů dovézt až do Paříže Van Aertův parťák z týmu Jumbo-Visma Jonas Vingegaard. Dánský jezdec si zajistil rozhodující náskok na vítěze dvou předchozích ročníků Staré dámy Tadeje Pogačara ve čtvrtek na Hautacamu, kde svému slovinskému rivalovi nadělil minutu a celkově vede bezmála o tři a půl minuty. Vedení by tak měl bez větších potíží udržet i při sobotní časovce.