Potoky slz. Němce zlomila ztráta vrchařského dresu

Na trati se ale začal sen šestatřicetiletého závodníka hroutit. Snaha dostat se do úniku přicházela opakovaně vniveč a rozhodující nástup se Geshkemu nepodařilo zachytit. „Úvod etapy byl ohromně stresující," přiznal po dojezdu rodák z Berlína. „Ztratil jsem spoustu energie snahou o zachycení vláčku, o kterém jsem byl přesvědčený, že ujede. Pak mi hodně pomohl tým a byli jsme blízko chycení úniku pod Col d'Aubisque. Bohužel to ale nevyšlo," líčil Geschke.

Právě na první horské prémii s nejvyšší klasifikací přitom potřeboval bodovat. „Věděl jsem, že rozhodující body musím získat tam. A bylo mi jasné, že pokud se to nepovede, o dres přijdu," přemítal smířeně na Hautacamu nějaký čas poté, co po proslulém výjezdu do pyrenejského lyžařského střediska neudržel emoce, sedl si na asfalt a podlehl nekontrolovanému výbuchu pláče.

Krutou realitou přitom je, že Geschke poveze puntíkatý dres až do Paříže. Vingegaard totiž pochopitelně jede ve žlutém a německý závodník oblékne puntíky jako druhý muž průběžného pořadí. „Není to úplně příjemné, raději bych se oblékl do našich týmových barev. Budu jenom věšák, ne lídr. Ale to je Tour," krčil rameny.