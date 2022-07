TOUR ONLINE: Stará dáma nabízí drsnou novinku, vyhraje Pogačar třetí etapu v řadě?

Slavná Tour de France pokračuje v sobotu už osmou etapou, která peloton zavede už do čtvrté země - do Švýcarska. Stará dáma, jak se cyklistickému klání přezdívá, má na programu kopcovitou etapu z Dole do Lausanne a měří 186.3 kilometru. Závodníci se vydají na trať ve 14:20, do cíle by měli dorazit před sedmou hodinou večer. Průběh etapy, do níž vyrazí ve žlutém trikotu hvězdný Slovinec Pogačar, můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: letour.com 8. etapa cyklistické Tour de France vede z Dole do LausanneFoto : letour.com

Článek Etapa je sice kopcovitá, ale na ty pravé velikány si cyklisté ještě budou muset počkat. Jejich čas určitě přijde. Nicméně jedna drsná a hodně strmá lahůdka na peloton čeká. „Kilometrové stoupání s dvanáctiprocentním sklonem je novinkou na Tour a může hodně naznačit, jak na tom v horských etapách jednotlivé hvězdy budou, a v jaké formě se právě nacházejí," předvídá ředitel slavného závodu. Foto: letour.com 8. etapaFoto : letour.com Cíl etapy je v Lausanne, sídle mezinárodní olympijského výboru. Uhlídá i tam žlutý trikot pro lídra opět Slovinec Pogačar? Slovinský cyklista vyhrál už dvě etapy v řadě a na druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda má náskok 35 sekund. Studio TOUR 2022. Letošní ročník Staré dámy jsme podrobně rozebrali s Petrem VakočemVideo : Sport.cz Cyklistická Tour de France 8. etapa, Dole - Lausanne 186,3 km Cyklistika Tour de France 2022: Program, trasa, etapy a výsledky

