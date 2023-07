TOUR ONLINE: Vingegaard už jen dojede pro korunovaci do Paříže. Poslední šance pro sprintery

Není divu, prakticky všechny tajenky Tour jsou rozluštěny. Pro žlutý trikot si dojede dánský obhájce loňského prvenství, bílý pro nejlepšího jezdce do 25 let znovu připadne Tadeji Pogačarovi ze Slovinska, od začátku ho nikomu nepůjčil. O puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře už nemůže přijít Ital Giulio Ciccone, stačí mu závod dokončit. Do cíle 110. ročníku by mělo dojet 150 cyklistů.