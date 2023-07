V Paříži potřetí za sebou zvítězil Belgičan. Vingegaard si dojel pro celkovou korunovaci

Celý peloton přijel do francouzské metropole pohromadě, takže cekové vedení udržel Vingegaard, který jako čtrnáctý cyklista v historii dokázal obhájit prvenství v nejslavnějším etapovém závodě na světě. Jeho náskok 7,5 minuty je nejvyšší za posledních devět let. „Byly to náročné tři týdny, ale uteklo to děsně rychle," prohlásil Vingegaard, který v poslední třetině závodu nekompromisně pokořil Slovince Tadeje Pogačara.