TOUR ONLINE: Znovu spurt, nebo vyjde útok? Před finišem jsou dvě krátká stoupání

Cyklisté vyjedou do 8. etapy měřící 201 kilometrů z Libourne z výšky pouhých 21 metrů nad mořem. Po 79 kilometrech je čeká sprinterská prémie a po dalších padesáti stoupání na Cote de Champs-Romain, vrchol třetí kategorie. Do cíle už to nebude úplná rovinka.