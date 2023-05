Transgender cyklistka královnou hor. Vyhrála závod a shrábla balík, mistryně světa zuří

Narodila se jako muž, nyní je úspěšnou závodnicí mezi ženami. Transgender cyklistka Austin Killipsová si o víkendu zajistila celkové vítězství v elitním ženském závodě Tour of the Gila v Novém Mexiku. Za to jí náleží tučná finanční odměna v přepočtu téměř tři čtvrtě milionu korun. Bývalé olympijské plavkyni Sharron Daviesové a dalším bývalým šampionkám to připadá nespravedlivé a kritizují za to Mezinárodní cyklistickou unii (UCI).

Foto: Profimedia.cz Transgender cyklistka Austin Killipsová na stupních vítězů v belgickém Zonnebeke.

