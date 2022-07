Triumf poslušného domestika. Dvacet let dřiny a sen se proměnil ve skutečnost

„V šestnácti letech jsem odešel z Austrálie do Evropy, abych si splnil sen o závodění a vítězství na Tour. Příští pondělní mi bude šestatřicet, takže jsem dvacet let čekal, aby se sen stal skutečností. Pořád tomu nemohu uvěřit," zalykal se štěstím australský závodník.

„Dnešek byl klasickou ukázkou, že každá příležitost se má využít. Nebo ji alespoň zkusit využít," usmál se Clarke. Ještě pár set metrů před cílem málokdo věřil, že právě on by měl vyhrát. Jenže ve spurtu měl nejvíce sil. „Bylo to trošku i o vychytralosti. Byl tam Boasson Hagen a já trošku blafoval, když jsem mu nechal náskok. Pak jsem to musel tvrdě dojíždět. Závěrečných padesát metrů jsem měl děsné křeče, ale z posledních sil jsem kolo hodil do cíle a doufal, že to bude stačit i na van der Hoorna," popisoval Clarke dramatický dojezd, kdy skupina uprchlíků těžila ze vzorné spolupráce.