Tvrdé Giro! Pátou etapu plnou pádů ovládl Australan Groves

Pro Evenepoela 171 km dlouhá etapa z Atripaldy do Salerna pádem začala i skončila. Nejprve se ocitl na zemi zhruba 20 km po startu poté, co se mu do cesty připletl pes, s pomocí stájových kolegů se ale rychle dotáhl zpět do hlavního pole. Druhý tvrdý pád ve vysoké rychlosti ho potkal v závěru, protože k němu ale došlo až v ochranném pásmu posledních tří kilometrů, nenabral žádné časové manko.