Vingegaard vyhrál třetí etapu Kolem Baskicka a je novým lídrem

"Mám radost, že se dřina mých týmových kolegů vyplatila. Každý kopec byl dneska těžký," uvedl Vingegaard v televizním rozhovoru. Celkově vede o pět sekund před Landou. "Beru to den po dni, ale snad se mi podaří ten trikot udržet. Každý den do toho dám všechno. I když o něj přijdu, budu pořád bojovat," prohlásil jezdec stáje Jumbo-Visma, kterého posunul do čela závodu desetisekundový bonus za vítězství v etapě.