Vražda cyklistky. V hledáčku policie žena jménem Armstrong

Policie nyní zveřejnila pravděpodobné fotografie Armstrongové z letiště v Austinu, odkud mohla pravděpodobně odletět do New Yorku. Tam ale její stopy končí a policie se obrátila na veřejnost s prosbou o pomoc. Podle vyšetřovatelů je přitom možné, že dívka podezřelá z vraždy opustila území USA. „Je to možné. Cestovala 14. května a opravená verze zatykače byla vydána až 17. Mohla využít svůj pas a odjet kamkoliv," přiznal webu Cyclingnews Brandon Filla z ministerstva spravedlnosti, který hon na Armstrongovou vede.