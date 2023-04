Všestranné tmavovlásce nevadí odhalování. Potřebuju peníze, abych mohla zase na olympiádu, říká

Sociální sítě jí vnukly nápad financovat sportovní kariéru pomocí účtu OnlyFans. „Moje fotky v bikinách vždy dostávaly nespočet lajků," vzpomíná Ianculescuová. „Někteří fanoušci a přátelé mi navrhli, abych to zkusila právě s OnlyFans. Po měsíci mi to úplně změnilo život," píše dále na Instagramu.

Dřív jí záleželo na tom, co si lidé myslí a co řeknou tomu, že umísťuje své foto na web, kde je odhaleno více než jinde. „Ale pak jsem si uvědomila, že cizí názory neplatí moje účty," uvádí. „Říkala jsem si: ´Vážně, lidé za to platí?´ Mám ráda své tělo. Stejně to (snímky) chci zveřejnit... Tak jsem řekla. Dám si jeden měsíc a uvidím, jak to půjde. A bylo to šílené!"