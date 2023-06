Vzniká dokument o hvězdném českém bikerovi

V uplynulých třech letech natočili rozhovory s téměř dvacítkou lidí, vypátrali na sto hodin archivních materiálů a bikera Marošiho sledovali jako jeho vlastní stín. Chybí už jen všechny záběry projít a sestříhat do hodinového dokumentu s názvem Ten, co slaví každý den.

Snowboard nebo kolo? Eva Adamczyková vs. Michal Maroši. Kdo je na sněhu rychlejší?Video : Red Bull Content Pool

„Dostali jsme se do fáze, kdy potřebujeme pomoc od externích spolupracovníků - dramaturgů, zvukařů, střihačů - a jejich práci musíme zaplatit. Právě teď, kdy už jsme do dokumentu dali tolik času a energie, potřebujeme napnout síly a dát do toho úplně všechno," uvádějí autoři.