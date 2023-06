Spojuje je stejná krev a už 12 let i stejný tým. Máme obrovské štěstí, libují si bratři v pelotonu

Stále spolu. Španělští cyklističtí bratři Jesuś a José Herradovi strávili drtivou většinu kariéry pohromadě. Šest let působili ve španělské stáji Movistar, teď šestou sezonu oblékají dres francouzského týmu Cofidis. „Máme velké štěstí, že můžeme tolik let působit v elitní cyklistice ve stejném týmu. To se moc závodníkům nepoštěstí,“ usmívá se 32letý Jesús, oproti o pět let staršímu bratrovi slavnější ze sourozenecké dvojice.

Foto: Team Cofidis Španělský cyklista Jesús Herrada jezdí v barvách Cofidisu už šestou sezonu.