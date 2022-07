Doping? Ne, jsme čistí! Hvězdy Tour naštvaly otázky na použití nedovolených prostředků

"Tvrdě jsme se na to nadřeli. Cyklistika se změnila a nelíbí se mi, že musíme pořád odpovídat na tyhle otázky. Kontrolují nás neustále celý rok, ne jen na Tour, ale i v našich domovech. Prostě jsme na to trénovali. Když se podíváte na náš tým, jak se v průběhu let zlepšil, nepřišlo to z ničeho," dodal sedmadvacetiletý univerzál Van Aert, klíčový pomocník nového šampiona Tour.