Závod přes Sibiř mu válka zrušila. Tak pojede na Gibraltar

„Nikdy jsem v Rusku nebyl a nikdy bych do té země dobrovolně nejel. Ale kvůli závodu jsem si řekl, že pojedu. Těšil jsem se. V druhé polovině se mělo jet atraktivními a hodně odlehlými destinacemi, které určitě nemají žádné podobenství k Moskvě. To mě lákalo," popisuje.

Do závodu vypsaného na pětadvacet dnů čítajícího patnáct etap o délce 9105 kilometrů vedoucího přes pět klimatických zón a osm časových pásem se už přihlásil a zaplatil polovinu startovného. Deset tisíc eur. „Někteří z dalších závodníků to uhradili v plné výši. A teď jde o nedobytnou položku, protože peníze jsou v ruské bance," krčí rameny. „Je to samozřejmě nepříjemné, v mém rozpočtu jde o dramatickou položku. Ale když vidím, co se děje pár set kilometrů na východ, tak si říkám, že jsou na světě horší věci. Třeba se situace uklidní, někdy v budoucnu se závod uskuteční a organizátoři nám ty částky při registraci uznají," přemítá Polman, byť jedním dechem dodává, že jde asi o hodně přehnané očekávání.