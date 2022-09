Bad News Eagles ovládli Tipsport CS:GO Praha. Dynamo bere stříbro

Všichni před turnajem věděli, kdo je favorit číslo jedna. Všichni věděli, koho budou chtít sesadit. A i tak se to nikomu nepovedlo. Bad News Eagles nenapodobili zaváhání ze skupiny a po SINNERS si poradili i s Dynamem Eclot. Byli to tak právě kosovští, kteří si připsali svůj první offline triumf, pozvedli trofej nad hlavu a naladili se nejlepší možnou formou na EU RMR.

Po změně stran šli ale BNE do trháku. Uměli nastolit správné tempo a zaútočit v ideální chvíli. Postupně se tak dostali až do vedení 14:8. V ten správný moment ale Dynamo Eclot zabralo a hráčům vyšel například dobrý retake. Ve 27. kole ale Bad News Eagles obehráli čtyřčlenný stack na A plantu, navázali na něj i následujícím bodem a využitou šanci proměnili ve vedení v sérii skórem 16:12.

CHAMPIONS OF TIPSPORT PRAGUE CUP 2022! #bNE 🦅 pic.twitter.com/zVYIJ2SRIq

Ancient znamenal velkou výzvu. S velkou vervou se jí chopil Martin „Dytor" Handl, který otevřel pistolové kolo a odrazil svůj tým dokonce až do vedení 5:0. Bad News Eagles ale konečně dokázali najít skulinku v obraně DNE a blížili se srovnání. Byl to ale Filip „K1-FiDa" Dvořák, jenž zajistil svému týmu výhru první poloviny. BNE se v početních výhodách často dařilo dostávat do zad, a přesně tak i half skončil.