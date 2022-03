České esportové organizace spouští platformu na pomoc Ukrajině

„Od prvních hodin konfliktu na Ukrajině ve mně silně rezonovala potřeba pomoci. V rámci našeho týmu eSuba jsme začali vyjádřením solidarity a změnili jsme barvy našeho loga na sociálních sítích do barev ukrajinské vlajky. Jak krize pokračovala a eskalovala, bylo mi jasné, že musíme udělat více. Když jsem viděl, že solidaritu jako my vyjádřily i další organizace česko-slovenského esportu, začala vznikat myšlenka na propojení, protože mi došlo, že společně dokážeme více," říká Bersen Hoxha, provozní ředitel týmu eSuba.

Do projektu se zapojí také influenceři a ambasadoři jednotlivých týmů. O charitativní živé vysílání na podporu Ukrajiny se postará streamer a komentátor hry League of Legends Petr „Xnapy" Jirák. V průběhu livestreamu mohou diváci přispět na pomoc lidem v nouzi, celý výnos bude poté odeslán na účet zastupitelského úřadu Ukrajiny.

Další z mnoha aktivit Esports For Ukraine bude dražba dresů světových týmů. Díky přesahu týmu Entropiq do zahraničí se podařilo sehnat jedinečné kousky. „Před týdnem jsme se všichni probudili do světa, který už nikdy nebude jako dřív. Od té doby mnoho z nás s velkým znepokojením a zděšením sleduje vývoj situace na Ukrajině, který se přímo dotýká našich příbuzných, kolegů, přátel a milionů dalších lidí. Odsuzuji vojenskou agresi na Ukrajině a vnímám jako naprosto samozřejmé a nezbytné udělat maximum pro zmírnění jejích dopadů. Upřímně děkuji všem, kteří jsou do projektu Esports for Ukraine zapojeni. Jsem přesvědčený, že společně se nám podaří oslovit nejen fanoušky česko-slovenského esportu. Přidejte se k nám, každá pomoc se počítá," vyzývá Daniel Kloud, CEO týmu Entropiq.