Sinners zvládli otevřenou kvalifikaci a zahrají si o postup na Major

Když Sinners v prvním kvalifikačním turnaji vypadli s poměrně nezvučným soupeřem už ve třetím kole, ve fanoušcích to vyvolalo spoustu otázek. Česká jednička se z nepříjemného neúspěchu ale oklepala rychle.

Hříšníci úvodními koly v pořadí druhé kvalifikace postupovali zcela suverénně a když v osmifinále narazili na rakouský No Limit Gaming, byla z toho výhra 16:12. Tím se Sinners dostali do kýženého přímého zápasu o postup do Bukurešti.