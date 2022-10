Český úspěch! Domácí hvězda postupuje na Worlds

I přes menší trable se to podařilo. Marek „Humanoid“ Brázda s evropským týmem Fnatic nakonec postoupil z kvalifikační fáze mistrovství světa v League of Legends do hlavního turnaje. Ve skupině A s jednou prohrou skončil třetí evropský seed před Evil Geniuses. Ze skupiny B se do USA stěhují s jistotou DRX, kteří si poradili s veškerou konkurencí.

Foto: Colin Young-Wolff/Riot Games Marek „Humanoid“ Brázda v dresu Fnatic.Foto : Colin Young-Wolff/Riot Games

Nebyly by to správné Worlds, kdyby jeden z nejzajímavějších příběhů od začátku nepsali Fnatic. Tým odehrál první dva zápasy Play-In Stage s náhradníkem na roli supporta, místo nemocného Zdravetse „Hylissang" Iliev Galabova nastoupil Portugalec Rúben „Rhuckz" Barbosa. Snad nikdo nečekal, jak kvalitními výkony se Rhuckz na světové úrovni představí a lze říct, že svými výkony zatím převýšil bulharského supporta číslo jedna. Hylissang se uvedl svým tradičně agresivním herním stylem a hned po dvou minutách překonal počet smrtí svého portugalského parťáka. Hyliint převládal ve třech zápasech nad Hylisick, nebýt výborného představení Marka „Humanoid" Brázdy, mohla skupina A vypadat naprosto jinak. I díky prohře Evil Geniuses proti Detonation FocusMe ale nakonec FNC postoupili z prvního místa přímo do hlavní soutěže. O svůj flek ze stejné skupiny se budou rvát ještě již zmiňovaní Evil Geniuses, LOUD a DFM. Poslední dva jmenovaní ale nejsou v záviděníhodné pozici. PLAY-INS CONQUERED, NEW YORK BOUND! ✈️ pic.twitter.com/NoMKXFFQec — FNATIC (@FNATIC) October 2, 2022 Vítěz brazilsko-japonského duelu půjde v zápase o postup proti Royal Never Give Up. Slavná čínská organizace na turnaji prohrála jen proti DRX, konec v Play-In fázi by byl pro vítěze letošního MSI totálním fiaskem. Šance DFM/LLL jsou mizivé. Lepší výchozí pozici mají do dalších dní MAD Lions a Saigon Buffalo. Na toho lepšího totiž nečeká čínský powerhouse, nýbrž třetí seed z amerického LCS Evil Geniuses. Právě EG vypadali z pětice týmů z major regionů jako nejslabší celek a ve vyřazovací části Play-In nebudou nikterak výrazným favoritem. Program načne v pondělí od 20:00 právě čtvrtý tým z Evropy proti vietnamské dvojce. V jednu hodinu ranní půjdou do akce Detonation FocusMe a LOUD.

