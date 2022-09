Další milionový CS:GO turnaj klepe na dveře. Ti nejlepší si vystřílí vstupenku do Kodaně

Cílem hry je udržet kontrolní body před svými protihráči. Oproti normálnímu CS:GO připomíná hra spíše „Capture the Flag". Zápas je mnohem svižnější a díky upraveným mapám nabízí nový způsob mobility i strategie. To, že je turnaj skvělou příležitostí ukázat své hráčské umění, potvrzuje Adam Zouhar alias Neofrag, který je aktuálně členem prestižní organizace OG esport: „Turnaj Red Bull Flick je skvělá příležitost pro mladé hráče se ukázat a nabrat zkušenosti do budoucna. Kde jinde vám dají možnost vyzvat jedny z nejlepších hráčů světa?" Nejlepší strategie vás totiž pošle na finale do Kodaně, kde poměříte své síly s těmi nejlepšími.