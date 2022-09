EURO v eFootballe ovládlo Srbsko, český reprezentant skončil před branami play off

Mistrem Evropy v eFootballe je srbský hráč Marko „Roksa“ Roksič. Ten ve finále zdolal loňského finalistu Mücahita Sevimliho z Turecka poměrem 3:1 na zápasy. Dělené třetí místo putuje do Izraele a Severní Makedonie. Český reprezentant David „CR_AZY_MAY“ Kejmar se neprobojoval do play off.

Marko „Roksa“ Roksič (vlevo) ovládl esportové EURO.

Vyřazovací fáze turnaje se zúčastnilo 16 nejlepších hráčů ze základních skupin. Do ní se bohužel nedostal český reprezentant Kejmar, který se po dvou remízách a šesti prohrách rozloučil po druhém hracím dnu. Jeho soupeři ze skupiny smrti patřili k největším favoritům turnaje. Což také Srbský hráč Roksa potvrdil. Na své cestě za titulem postupně vyřadil hráče Ukrajiny, Portugalska, Severní Makedonie a Turecka. Jeho finálový soupeř reprezentující během sezony Galatasaray Istanbul se v play off utkával i s dalšími soupeři české skupiny. V prvním kole vyřadil Arménce a zvládl i těžký souboj se Španělskem, který musely rozhodnout penalty. Těsně skončilo i semifinále, ve kterém si Turek zajistil finále proti Izraeli. Do něj nastoupil lépe Srb Roksa, který ovládl první hru. Müchaitovi se sice podařilo ve druhé hře srovnat, ale match point putoval opět k Roksovi. Čtvrtá hra byla ze všech nejvyrovnanější. Na jejím konci získal Roksa vedení 2:1, na což turecký hráč nedokázal i přes několik šancí odpovědět. Zlato tak po roce opět putuje do Srbska.

