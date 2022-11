MČR CS:GO má za sebou první den. Kdo je vítěz a kdo poražený?

PLAYzone

Mistrovství české republiky v CS:GO se ve středu neslo ve znamení skupiny A. Jako první vykročil do boje o český titul jeden z favoritů Dynamo Eclot proti outsiderům v dresech Universe. Vítězně. Esuba následně přehrála Entropiq Prague. Ti v druhém mači zvládli těžký zápas proti Universe. Souboj o postup do play off vyhrálo Dynamo Eclot.

Foto: PLAYzone Filip "K1-FiDa" Dvořák z Dynama Eclot na MČR v CS:GO.Foto : PLAYzone

Článek Dynamo zvládlo duel s Universe a do MČR vstoupilo vítězně. Pick Ancientu nakonec pro Dynamo Eclot neskončil vůbec zle a pardubická organizace ukázala, že na téhle mapě umí. První polovinu ovládla česko-slovenská dvojka 14:1. Druhou půlku začali lépe Universe a vyhráli hned deset kol v řadě. Náskok soupeře byl ale příliš veliký a DNE postoupili do zápasu vítězů. Entropiq si poradili s Universe, pak padli s eSubou Mixu pod organizací Universe se sice na Tipsport MČR CS:GO nepodařilo zvítězit v žádné ze sérií, oba favority ale řádně potrápil. Na první mapě v utkání proti Entropiq Prague dokonce vyhrál. Sérii svými killy rozhodl především Josef „MoriiSko" Maurenc, jenž dosáhl na skóre 66/54. Entropiq Prague tak postoupili do decideru skupiny A, Universe končí. Foto: PLAYzone Rakouský hráč Entropiq Prague Michael "sesL" HigatzbergerFoto : PLAYzone Utkání Entropiq Prague a eSuby naplnilo očekávání. Vyrovnaný zápas, hecování mezi Blogg1sem a leckrem i comeback. Týmy se rvaly o každé kolo. Nakonec ale výše nasazená eSuba zvládla náročný finiš a šla do zápasu o postup. Foto: PLAYzone Tým Entropiq Prague na MČR v CS:GOFoto : PLAYzone Dynamo postoupilo do play off O prvním celku postupujícím do play off se rozhodovalo mezi dvěma favority skupiny A. Ohromně vyrovnaná první mapa, kterou byl Overpass, absolutně nesedla IGL Filipu „K1-FiDa" Dvořákovi, jenž získal jen devět killů. O něco lepší formu předváděl na Ancientu a celý tým Dynama Eclot byl, co se týče vlivu, vyrovnaný. A kvalitní týmový výkon na CT straně byl obrovsky důležitý v comebacku DNE. Třetí hra už byla s výjimkou několika kol v režii Dynama Eclot, které oslavilo postup do play off. MČR CS:GO Středeční zápasy skupiny A Dynamo Eclot - Universe 16:12 Entropiq Prague - eSuba 13:16 Universe - Entropiq Prague 1:2 (16:14, 6:16, 9:16) Dynamo Eclot - eSuba 2:1 (18:22, 16:14, 16:9) Esport Dva miliony za víkend? O výhru se poperou fotbalista, kuchař či detektiv

Reklama