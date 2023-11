Milionová rozlučka snů s hvězdou. Ukápla mi slza, přiznal Jankto

Odměnou pro družstvo Sampi při mistrovství ČR byla milionová prémie a pro celou organizaci i rekordní suma za přestup týmového esa do britské organizace, která má na kontě triumfy i v turnajích kategorie Major. Spekuluje se o částce čtyři miliony korun. V této sféře u nás naprosto nevídané…

„Strašně těžko se mi o tom mluví, jednání se táhla. Už před MČR jsme věděli, že se tento přestup (do fnatic) stane a že to pro Matyse je (v Sampi) poslední turnaj,“ nastiňoval Jankto pro playzone.cz podrobnosti odchodu slovenské hvězdy, která v neuvěřitelném dramatu v Brně výrazně pomohla k českému titulu. „Chtěli jsme se rozloučit tou nejlepší možnou cestou a myslím si, že byste nevymysleli lepší scénář pro Matysovu rozlučku,“ rozplýval se Jankto po víkendu.

Přestupovou částku nesdělil. „Nebudu zmiňovat konkrétní cifru, ale můžu potvrdit, že jde o rekordní přestupovou částku v českém esportu. Kdyby se každý rok povedl takový přestup, tak by to pro Sampi znamenalo, že by byli v plusu. Primárně jsme ale rádi, že něco takového děláme a můžeme rozvíjet hráče pro zahraničí,“ uvedl dále pro playzone.cz Jankto.