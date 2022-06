Největší český LoL turnaj v historii. Prague Champs nabídne akci, jaká tu ještě nebyla

Hala O2 universum takovou akci ještě nezažila – a stejně tak čeští fanoušci League of Legends. Na obřím 22metrovém pódiu s velkými pohyblivými LED obrazovkami se utkají ti nejlepší z nejlepších. Víc než měsíční kvalifikací, do které se mohl zapojit kdokoliv, nakonec prošly profesionální LoL týmy Dynamo Eclot, Entropiq, eSuba a Sinners. Jejich souboje slibují napínavou akci a vítěz celého turnaje se v neděli ještě utká v showmatchi s francouzským LoL týmem Gamers Origin.

„Chtěl jsem vycházet přímo z herního universa LoL, který je hodně komplexní a mnohovrstevnatý. Hledal jsem styčné body, co ze hry by se mělo promítnout do návrhu trofeje, ale zároveň jsem usiloval o to, aby se trofej maximálně odlišovala od ostatních e-sportových cen a opravdu vynikala," říká autor trofeje Roman Kvita a dodává: „Při rešerši a skicování jsem zkoumal barvy a tvary konkrétních postav. Srpovité křivky figur a barvy se nakonec staly hlavní myšlenkou návrhu. Vznikl tak objekt, který je navrstvený z lehaného skla a nerezi. Celkový výraz poháru potom připomíná pochodeň, což se ke hře skvěle hodí. Myslím, že touto materiálovou kombinací je trofej opravdu jedinečná a velmi nápadná."