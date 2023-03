Rumunsko bude hostit oficiální mistrovství světa v esportu

PLAYzone

Mistrovství světa v esportu se v letošním roce uskuteční v Rumunsku, a to od 24. srpna do 4. září. Šampionát se podle Mezinárodní esportové federace (IESF) stane největší esportovou akcí historie co do počtu hráčů. Ti se utkají o titul mistra světa v šesti hrách.

Foto: IESF IESF 2023 World Esports Championships bude hostit Jasy.Foto : IESF

Článek Mistrovství světa v esportu proběhne v rámci festivalu Digital Throne, který přinese digitální zábavu v mnoha podobách – od multimediálních pódií a špičkových hudebníků až po působivé projekce na Paláci kultury v Jasy. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit i na přehlídky cosplayů, tedy kostýmů známých filmových a videoherních postav. Počet on-line diváků přesáhne podle odhadů organizátora 30 milionů. Přes 700 hráčů z více než 120 zemí se utká na čtyřech obřích pódiích v šesti soutěžních hrách: Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, eFootball, Tekken, Mobile Legends a PUBG Mobile. Vůbec poprvé v historii mistrovství světa v esportu proběhne šampionát ve hře Counter Strike: Global Offensive v kategorii žen. „Mezinárodní esportová federace usiluje o inkluzi a rozmanitost v esportu. Ženské týmy jsou nezbytnou součástí mistrovství světa v esportu a my jsme rádi, že můžeme letos sledovat i jejich zápasy. Nejhodnotnější CS:GO hráčkou na světě je v současnosti Ana Dumbravă. Ta pochází z Moldavska, které leží nedaleko Jasy. Jsem si proto jistý, že bude inspirací a odrazovým můstkem pro ženské týmy z celého světa, které se do soutěže zapojí a budou reprezentovat jednu z více než 120 zemí," říká Vlad Marinescu, prezident IESF. Celková finanční dotace turnaje je 500 000 eur (asi 12 milionů korun), což je největší prize pool v historii mistrovství světa. Ještě před jeho rozdělením mezi vítěze bude finalový turnaj v Jasy po celý týden hostit téměř 500 zápasů. Aktuálně se konají národní kvalifikace, které určí postupující do regionální fáze turnaje. V tuto chvíli v České republice probíhají otevřené kvalifikace ve hrách Dota2 a eFootball. Česká asociace esportu vyšle do regionální fáze mistrovství světa také mužský i ženský tým ve hře Counter Strike: Global Offensive. Esport Enge vstupuje se svým týmem do virtuálního světa závodění a chce mít jednou pilota i v F1

