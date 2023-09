Startuje cesta za titulem mistra ČR ve virtuálním fotbale

Poprvé se hráči představí divákům na Brněnském výstavišti v Pavilonu P v rámci třídenního herního festivalu MČR, a to konkrétně 26. listopadu. Zde si rozdělí první kvalifikační body a finanční odměny ve výši 40 000 Kč. Organizátoři na místě také odhalí speciální trofej, kterou získá nový český mistr. První otevřená kvalifikace na tento turnaj začíná už 4. října na portále playzone.cz. Registrace je otevřená všem zájemcům.

„Atmosféra v Brně je vždy úžasná. Město esportem žije. Myslím si, že to bude start do nového ročníku, jak má být. Pro diváky si opět připravíme nejenom zápasy špičkových hráčů, ale také doprovodný zábavný program. V loňském roce jsme si zde například vůbec poprvé vyzkoušeli, zda je možné z vozu Hyundai komentovat zápasy. A podařilo se. I to jsou zážitky, na které se nezapomíná. Speciální novinkou bude také zařazení Kooperativa FAKTORU, na který se velmi těším,“ říká Jakub Jícha z agentury PLAYzone.