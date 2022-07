Trofej putuje do Evropy. FunPlus Phoenix jsou vítězem Valorant Masters

Na turnaji nebyl tým, který by si prošel obtížnější cestou než FunPlus Phoenix. Do Kodaně přijeli s náhradníky, protože dva členové sestavy měli problém s vízy. Přesto se dokázali udržet ve hře a přes lower bracket to dopracovali až do samotného grandfinále. Překonali tak rekord odehraných kol na mezinárodních soutěžích, více než pětsetkrát čelili nepříteli a ve většině případů ho srazili na kolena. Od trofeje je dělil ten nejsilnější z nich, celek až z jihovýchodní Asie, Paper Rex.