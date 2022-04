Zařadí se český hráč mezi legendy? Brázda se popere o třetí titul evropského šampiona v řadě

Český plejer Brázda může dosáhnout historického úspěchu. V loňském roce dokázal v barvách MAD Lions ovládnout oba splity LEC. Pokud by se mu to o víkendu podařilo potřetí v řadě, tentokráte v barvách celku Fnatic, stal by se jedním z nejúspěšnějších evropských hráčů Lol.