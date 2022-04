Sledovanost esportových soutěží v Česku se meziročně zvýšila

Nejsledovanějšími esportovými tituly loňského roku se staly MOBA hra League of Legends, a Counter-Strike: Global Offensive. Meziročně se zájem diváků na platformě Twitch zvýšil o několik desítek procent (+34 % v počtu zhlédnutí a +20 % v počtu odsledovaných hodin). Nicméně organizátoři upouštějí od vysílání na platformě Facebook. Tam kumulovaná sledovanost poklesla o dvě třetiny.

„Analýza českých esportových soutěží je pro nás dlouhodobě velmi důležitá, neboť přinášíme partnerům našeho odvětví relevantní a měřitelná data. Zároveň se organizátoři mohou podívat, jak si vedou ve srovnání s ostatními a nastavit své strategie do dalších let. V neposlední řadě studie nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti komplexní úvod do systému českých lig a turnajů," říká Lukáš Pleskot, předseda České asociace esportu.