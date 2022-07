"Nezvládli jsme vstup do utkání. Tam nám zápas utekl. Postupně se to sice začalo zlepšovat, ale bylo moc pozdě. Navíc jsme nezvládli ani koncovku, v níž jsme měli několik šancí na snížení v početních výhodách," řekl webu Českého florbalu kapitán Ondřej Němeček.

"Musíme tu porážku hodit za hlavu, poučit se z chyb a kvalitně zregenerovat. Určitě si na poradě něco řekneme. Bude ale důležité to pak přenést do zápasu. Musíme lépe vstoupit do prvních dvou třetin. Opět jsme začali pořádně hrát až v té třetí. Musíme od úvodu diktovat tempo hry. To je recept na vítězství," uvedl Hemerka před duelem o 3. místo. Český tým v něm může vylepšit umístění po 4. pozici z premiéry na Světových hrách v roce 2017.