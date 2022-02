Drama v moravském derby. Rozhodnout musela náhlá smrt

Za brněnský Hattrick do brány nastoupil Ondřej Kolajta. Jako exekutor nájezdů byl zase povolán obránce Matěj Kostka. Proti dvojici z moravské metropole nasadili Pantheři z Otrokovic slovenského gólmana Adama Kohúta a útočníka Ronalda Gašparíka.

Z úvodních sedmi kol vzejde celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do osmifinále. Mužstva, která nepostoupila z úvodních kol mají ovšem šanci na divokou kartu. Tu mohou získat díky hlasům fanoušků ve speciálním hlasování. To se spustí po odvysílání všech úvodních soubojů, což bude na konci února 2022. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze.