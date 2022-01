Florbalisté vedoucích Střešovic rozdrtili v superlize Hattrick Brno

Čtyřmi body za tři branky a jednu asistenci pomohl k vítězství Střešovic Marek Beneš, který zaznamenal hattrick ve třetím z posledních čtyř zápasů. Gól a tři přihrávky si připsal Ondřej Němeček. Tatran popáté za sebou vyhrál a neztratil při této sérii ani bod. Hattricku se se třemi zápasy do konce vzdálila postupová pozice do play off na rozdíl šest bodů.